НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ВСЕХ

Доступно расскажем как использовать технологии будущего, которое уже наступило и делать на этом кратный рост!
УЧАСТВОВАТЬ БЕСПЛАТНО
• 20+ областей применений
• попробуем несколько нейросетей в эфире
• подарим подборку из 600+ нейросетей всем участникам
*Эта иллюстрация сделана нейросетью
Сразу после регистрации ты сможешь пообщаться с ChatGPT прямо в нашем боте!
{DATETIME} в 13:00 МСК

КТО МЫ?

Мы являемся лидерами и основоположниками зерокод-движения в СНГ и обучаем студентов работе с нейросетями и зерокодингу — способу создания сайтов, мобильных и веб-приложений без навыков программирования.

5 500+ выпускников наших программ
~220 000 подписчиков суммарно
Крупнейший русскоязычный канал о нейросетях и зерокодинге
850+ заказов на зерокод-разработку прошло через нас

ЧТО БУДЕТ В ЭФИРЕ?

Почему нейросети — самая большая технологическая революция последнего столетия и куда все движется?
Кому и где просто необходим ИИ уже сейчас? 20+ областей применения, в том числе — нестандартные
Как получать релевантные и применимые ответы от ChatGPT и Midjourney?
УЧАСТВОВАТЬ БЕСПЛАТНО
Честно расскажем какие задачи по подготовке этого вебинара взяли на себя нейросети
Обзор успешных решений, реализованных с помощью ИИ
Прямо в эфире попробуем несколько нейросетей и решим задачи участников
ВСЕМ, КТО БУДЕТ ДО КОНЦА — ПОДАРИМ ПОДБОРКУ ИЗ 600+ НЕЙРОСЕТЕЙ ИЗ 40+ НИШ
Сразу после регистрации ты сможешь пообщаться с ChatGPT прямо в нашем боте!
Иллюстрации, сделанные нейросетью

КОМУ ТОЧНО СТОИТ БЫТЬ?

IT-специалистам любого профиля — нейросети помогут в написании ТЗ и другой документации, сгенерируют код и создадут подходящий дизайн, который вы сможете использовать в проекте
Диджитал-специалистам любого профиля — почти все ваши задачи можно значительно оптимизировать с помощью нейросетей
Предпринимателям, стартаперам и управленцам — ИИ может значительно ускорить процессы в вашем проекте, заменить специалистов и сократить расходы
БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Студентам — поможет в написании курсовых и проектных работ, написании диплома и многих других задачах
Исследователям и ученым, бизнес-аналитикам и менеджерам, финансистам и трейдерам, медицинским специалистам, инженерам, а также людям, которые интересуются новыми технологиями.
Всем, кто работает с текстами — поиск данных, рерайт, написание текста с нуля по запросу — лишь малая часть возможностей ИИ
Сразу после регистрации ты сможешь пообщаться с ChatGPT прямо в нашем боте!
Это тот самый случай, когда эфир будет действительно полезен всем!

Спикер

СЕО университета Зерокодер
Евангелист Нейросетей

Опыт в маркетинге и продажах 15 лет.

Образование:
Мехмат МГУ им. Ломоносова
MBA в Kingston Business School London
42 Silicon Valley Fremont California

Квалифицированный инвестор, аккредитован Moscow Seed Fund.

Инвестирую в компании на публичном рынке России, США и Китая, а также в венчурные компании.
КИРИЛЛ ПШИННИК

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ В КОМПАНИЯХ

УЧАСТВОВАТЬ БЕСПЛАТНО
Доступно расскажем как использовать технологии будущего, которое уже наступило и делать на этом кратный рост!

НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ВСЕХ

Сразу после регистрации ты сможешь пообщаться с ChatGPT прямо в нашем боте!
{DATETIME} в 13:00 МСК