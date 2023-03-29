НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ВСЕХ

ЧТО БУДЕТ В ЭФИРЕ?

Почему нейросети — самая большая технологическая революция последнего столетия и куда все движется?



Кому и где просто необходим ИИ уже сейчас? 20+ областей применения, в том числе — нестандартные

Как получать релевантные и применимые ответы от ChatGPT и Midjourney?

Честно расскажем какие задачи по подготовке этого вебинара взяли на себя нейросети

Обзор успешных решений, реализованных с помощью ИИ



Прямо в эфире попробуем несколько нейросетей и решим задачи участников



ВСЕМ, КТО БУДЕТ ДО КОНЦА — ПОДАРИМ ПОДБОРКУ ИЗ 600+ НЕЙРОСЕТЕЙ ИЗ 40+ НИШ



Сразу после регистрации ты сможешь пообщаться с ChatGPT прямо в нашем боте!